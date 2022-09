Trainingsvlucht loopt fataal af: twee piloten komen om het leven nadat stuntvliegtuigjes in elkaar blijven hangen

Tijdens een trainingsvlucht zijn Michael S. (42) en Dieter G. (72) zaterdag kort na 18.00 uur om het leven gekomen. Ze voerden een zogenaamde “spiegelvlucht” uit nabij het vliegveld Gera-Leumnitz in Duitsland, waarbij het ene vliegtuig omgekeerd en parallel vliegt naast het andere. De toestellen, van het type “Zlin Z-526 AFS Akrobat”, botsten echter tegen elkaar, waarna ze verstrikt raakten. De piloten konden zichzelf niet redden.

(lvdw)

Dieter en Michael vliegen al 16 jaar gezamenlijke formaties en wonnen in 2019 zelfs de wereldtitel in de aerobatics voor oldtimers. Het verlies valt bij de piloten van het Gera Aerobatic Team dus zwaar. “Ik trek al 30 jaar door het land met dit squadron, ik ken alle piloten. De band is zo hecht geworden dat ik nu het gevoel heb dat iemand een stukje van mijn familie heeft weggerukt”, zegt een van hen.

Dieter G. (72) en Michael S. (42) — © Flugsportverein Erzgebirge eV

bekijk ook

Mislukte noodlanding: vliegtuigje crasht tegen pickup-truck op snelweg en schiet in brand

Vliegtuig rijdt over sleepwagentje: bestuurder kan op het nippertje ontsnappen

Luchthaven van Montpellier gesloten nadat vliegtuig landingsbaan mist en in meer terechtkomt