Kinderen genieten van nieuwe speeltuigen in Romboutspark

Hasselt

In het Romboutspark in de Heilig Hartwijk heeft schepen Dymfna Meynen twee nieuwe speeltuigen ingehuldigd. Een 20-tal kinderen was op de afspraak om met heel veel enthousiasme het driedubbele tuimelrek en het stappenparcours uit te proberen. “De speeltuigen zijn er gekomen dankzij de buren die een wijkbudget hebben aangevraagd. We zijn graag op die vraag ingegaan, want in deze buurt waren er relatief weinig speelmogelijkheden”, aldus de schepen. “We zijn er ontzettend blij mee”, luidt het unanieme oordeel van de aanwezige (groot)ouders. “In de omgeving van het park zijn er de laatste jaren heel wat jonge gezinnen komen wonen en deze toestellen beantwoorden aan een grote behoefte.” raru