Politie Hasselt neemt rijbewijzen af bij controles op kleine ring

Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles gericht op voertuigen die overlast veroorzaken op de kleine ring van Hasselt.

In totaal werden 15 onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere onaangepaste snelheid en het gebruik van een gsm achter het stuur. Daarnaast werden ook 5 processen-verbaal opgesteld voor onder andere rijden zonder een rijbewijs te kunnen voorleggen en inbreuken op de taxiwetgeving. Eén bestuurder met onaangepaste snelheid werd onderschept en diende onmiddellijk zijn rijbewijs tijdelijk in te leveren voor de overtreding. Een andere bestuurder diende het rijbewijs tijdelijk in te leveren omdat hij te veel gedronken had.

ppn