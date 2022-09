Schrijfster Anja Feliers neemt lezers mee in spannende wandeling rond haar boeken

Lanaken

Schrijfster Anja Feliers weet al tien boeken lang lezers te prikkelen met de verhalen rond psychologe Kathleen Verlinden, een personage dat woont en werkt in Oud-Rekem. “Samen met de dienst toerisme en de bibliotheek van Lanaken hebben we vorig jaar een Kathleenwandeling uitgestippeld”, zegt Feliers. “De route van 6 kilometer kan gevolgd worden via de app Actionbound en brengt de lezers langs plekjes en gebouwen die in de verhaallijn voorkomen.”

Ook laat de auteur de mensen kennismaken met de plaatsen waar ze opgroeide en speelde in haar kindertijd. “Bovendien hebben we ook al zes edities van de begeleide route achter de rug”, aldus Feliers. “Die waren telkens volledig volgeboekt. Met Halloween gaan we een speciale editie van de wandeling plannen met de nodige schrikelementen. De start is altijd aan de Museumkerk op de Groenplaats.” joge