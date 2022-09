Dames showen bloemrijke hoedjes op Fleuramour

Bilzen

Het bloemenfestival Fleuramour, dat afgelopen weekend haar 25ste jubileum editie vierde op Alden Biesen, ontving honderden floristen uit binnen- en buitenland met naam en faam. “Uiteraard spelen de bezoekers een belangrijke rol. Daarom dat we op dit jaar hebben opgeroepen om naar het festival te komen met een mooi zelfgemaakt bloemenhoedje”, vertelt Rosalie Margriet van de organisatie. Bezoekers die een zelfgemaakte bloemen- of plantenhoed droegen, kregen een gratis drankje en konden na beoordeling van de jury mooie prijzen winnen. “Ik heb pepertjes en gedroogde citroen verwerkt in mijn hoed”, lacht Anneke. “Omdat ik de gloriosa klimlelie heel sierlijk vindt, is dat de basis geworden van mijn hoofddeksel. Mooi, maar ook heel zwaar”, lacht Janita Boers (32). (joge)