Dit is de eerste finalist van de Lekkerste Pizza van Limburg: “We dromen van een echt restaurant”

Wie bakt de Lekkerste Pizza van Limburg? Het zou Mirco Polo van Il Sotterreaneo in Genk kunnen zijn, de student-ondernemer die samen met zijn team heerlijke pizza’s bakt in de kelder van zijn ouderlijk huis. “We hadden nooit verwacht in de top vijf te belanden.”

Il Sotterreaneo, in het Nederlands ‘de ondergrond’, is een pizzeria op een steenworp van de steenkoolmijn van Waterschei. Piepjonge pizzabakker Mirco Polo koos de naam niet toevallig: “De ondergrond verwijst zowel naar de locatie van onze zaak in de kelder van mijn ouderlijk huis als naar mijn grootvader die mijnwerker was.”

Mirco begon de pizzeria als student-ondernemer. “Ik moet nog altijd enkele vakken afwerken, maar de zaak is intussen wel mijn hoofdberoep. Om klanten te lokken, gebruik ik doordachte campagnes op sociale media. Er zijn maar weinig pizzeria’s met goed uitgebouwde socialmediakanalen en laat dat nu net iets zijn dat ik tijdens mijn studies heb geleerd.”

Momenteel beperken Mirco en zijn companen Stefano Minzoni en Chiara Meloni zich tot afhaalpizza, maar op termijn dromen ze van een echte restaurant. “Misschien past dat zelfs binnen dit concept: mysterieus een restaurant op dit ‘geheime’ plekje in de ondergrond.”

Hoe vaak eet je pizza? “Zondagavond is onze vaste pizza-avond thuis, maar daar blijft het meestal niet bij.”

Beste pizza op je kaart? “De Pizza Da Nonno, naar een recept uit Puglia, de streek waar mijn grootvader vandaan komt. De pizza is belegd met buffelmozzarella, raapsteel en artisanale varkensworst.”

Pizza Hawaï? “Het staat niet op onze kaart, maar het kan wel: klant is koning.”

Helpende hand Stefano Minzoni, uitbater Mirco Polo en diens vriendin Chiara Meloni. — © Boumediene Belbachir

Juryrapport? “Il Sotterreaneo heeft een piepjong en dynamisch team en een origineel concept. Mirco heeft duidelijk kaas gegeten van marketing, want het verhaal achter zijn pizzeria klopt van a tot z. De pizza margherita die we mochten proeven had een haast perfect gebakken bodem: het deeg was van topkwaliteit. Ook de tomatensaus was lekker, al mocht die misschien nog net iets pittiger. Na de pizza marghertia liet Mirco ons nog een van zijn suggesties proeven: de pizza Guanciale met krokant wangspek. Niet helemaal volgens de regels, maar voor die pizza zouden we stiekem elke week willen terugkomen!”

Il Sottereano in Genk, Haneveldstraat 19 in Genk. Info: www.ilsotterraneo.be