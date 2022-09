Oppositie spreekt van “ongelooflijke blamage” na uitstel Septemberverklaring

“Uw zou door uw stoel moeten zakken van schaamte”, zo stak Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens van wal . Terwijl de gezinnen en bedrijven aan het wachten zijn op Vlaamse maatregelen, kijkt de regering-Jambon volgens Janssens “de andere kant uit”. “Jullie zijn alleen bezig met het eigen belang. Dit is een ongelooflijk pijnlijke afgang”, aldus Janssens.

Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft het over een “ongelooflijke blamage” voor de Vlaamse regering. “Voor de eerste keer in de geschiedenis krijgt men de Septemberverklaring niet eens afgelegd. U staat hier met een wit blad”, aldus Rzoska. “U mist opnieuw het momentum. U bent een keizer zonder kleren, een minister-president zonder regering. U zou zich diep moeten schamen. Terwijl de samenleving aan het omvallen is, zijn jullie bezig met politieke spelletjes.”

“Falen flagrant”

“Al weken horen alle Vlamingen dat ze moeten wachten op de grote Jan Jambon-show om iets te doen aan hun torenhoge facturen. Dit is bijzonder pijnlijk en het geeft blijk van nul procent empathie”, zegt Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. “Dit is bijzonder beschamend. Mensen verwachten dat de politiek met oplossingen komt en daar falen jullie flagrant”.

En ook PVDA-fractieleider Jos D’Haese neemt de regering-Jambon op de korrel. “Het stoort mij niet het meest dat er aan de onderhandelingstafel politieke spelletjes gespeeld worden of dat men trofeeën probeert binnen te halen. Het stoort mij ook niet het meest dat men weken met de voeten sleept en dan de deadline niet haalt. Wat mij het meeste stoort, is dat men zich midden in de grootste koopkrachtcrisis van de eeuw afvraagt of men verder gaat besparen of niet”, aldus D’Haese. “Als de regering haar Septemberverklaring kan uitstellen, dan lijkt het me logisch dat ook de gezinnen hun betalingen kunnen uitstellen”, zei hij nog.