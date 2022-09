21-jarige man riskeert celstraf voor vechtpartij in Tongeren: “Hij haalde precies een mes boven”

Een 21-jarige man uit Hoeselt riskeert 3 maanden cel voor een vechtpartij in Tongeren. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas op. “Ik heb me gewoon verweerd”, zo sprak de twintiger voor de rechter.

De feiten vonden plaats in de nacht van 23 op 24 november 2019 rond 5 uur ’s nachts. “Die man had ruzie gekregen met zijn vriendin in het café waar ik iets aan het drinken was”, zo sprak de twintiger voor de Tongerse rechter. “Opeens wandelde hij weg en liet hij zijn vriendin wenend achter. Ze vroeg me of ik hem wilde gaan terughalen.”

Volgens de twintiger wilde hij het meisje helpen en ging hij achter haar vriend aan zonder de bedoeling om een gevecht te starten. “Hij was op alles aan het slaan tot hij zich plots omdraaide en naar me toe liep. Hij deed alsof hij een mes bovenhaalde. Ik heb me dan gewoon verweerd en hem een slag op zijn kin gegeven”, zo gaf de beklaagde zijn relaas van de feiten.

Zelfverdediging

Volgens de advocaat van het slachtoffer worden de feiten geminimaliseerd. “Er is helemaal geen sprake van wettelijke zelfverdediging. Het verhaal van het mes wordt niet door het onderzoek aangetoond. Hij heeft mijn cliënt gewoon aangevallen.” Het slachtoffer ging de dag nadien naar de spoeddienst en bleek een gebroken oogkas te hebben. “Dat zijn geen verwondingen die je oploopt door een simpele slag op de kin.” De raadsman van het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 2.086 euro.

Ook de procureur volgt het verhaal van het slachtoffer en vraagt een celstraf van drie maanden en een geldboete van 400 euro. “Hij heeft het recht in eigen handen genomen”, klonk het.

Straf met uitstel

De advocaat van de twintiger betreurt dat er weinig mensen verhoord zijn in het dossier en vraagt een celstraf met uitstel. “Extra getuigen, zoals dat meisje of de barman, konden meer duidelijkheid brengen. Mijn cliënt wilde die man gewoon kalmeren, maar die persoon is toen volledig beginnen flippen en stormde op hem af, waardoor mijn cliënt hem inderdaad een slag gegeven heeft.”

Vonnis volgt op 17 oktober.