Genkenaar Francesco Patera wint vierde Gouden Handschoen

Al voor de vierde keer in zijn carrière heeft Francesco Patera de Gouden Handschoen gewonnen, de onderscheiding die de beste bokser in België bekroont. De 29-jarige Genkenaar volgt op de erelijst zichzelf op.

Patera won in april de WBO-titel Global na een spannende kamp tegen de Spanjaard Samuel Molina. Hij verdedigde al zes keer zijn in 2017 veroverde EBU-titel European. “Deze prijs kiest de beste bokser in België, een mooie erkenning waar ik heel trots op ben”, reageert Patera, die op 26 november zijn WBO Global-titel zal verdedigen in Herstal. “Dat is mijn eerstvolgende doel. Ik hoop mijn titel met succes te kunnen verdedigen en zo verder te klimmen op de wereldranglijsten. Hopelijk kan ik dan in 2023 eindelijk voor de wereldtitel gaan.”

Francesco Patera met zijn vriendin Vanessa. — © RR

Het gala van de Belgian Golden Gloves vond zondag in Brussel al voor de tiende keer plaats. Ter ere van de jubileumeditie had Rocky Balboa alias Sylvester Stallone een videoboodschap ingesproken. Daarnaast waren ook tal van eregasten zoals filmregisseurs Adil El Arbi en Bibal Fallah van de partij. Bij de vrouwelijke profboksers mocht Oshin Derieuw de Gouden Handschoen in ontvangst nemen. Joyce Van Ee sleepte de bronzen handschoen in de wacht als meest beloftevolle vrouwelijke bokser.