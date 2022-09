Milan-icoon Paolo Maldini doet onthulling over transfer van Charles De Ketelaere en verdedigt Rode Duivel: “Geef hem tijd”

Echt ontploft is Charles De Ketelaere nog niet bij AC Milan. De Rode Duivel mag vaak starten van trainer Stefano Pioli, maar kon zijn stempel nog niet drukken op de Italiaanse kampioen. Maar bij de Rossoneri geloven ze rotsvast in hun man van 35 miljoen.

Dat zijn niet de woorden van een Italiaanse krant, maar van Paolo Maldini. Voetballegende, clubicoon én de sportieve baas bij Milan.

“Weet je, de transfermarkt is iets dynamisch. We probeerden eerst koste wat het kost Sven Botman (verdediger van Lille OSC, red.) binnen te halen, maar toen koos uiteindelijk voor Newcastle. Voor hem hadden we ons resterende transferbudget helemaal opgesoepeerd. Op dit moment in onze ontwikkeling kiezen we er niet voor om middelmatige voetballers in huis te halen, wel spelers met veel potentieel. En in die categorie past De Ketelaere perfect. Hij heeft nog wat tijd nodig, ook al zijn onze supporters en de kranten niet geduldig.”

De Ketelaere zit momenteel aan negen optredens en één assist voor Milan. Vijf keer stond onze landgenoot in de basis, maar nog geen enkele keer maakte hij de 90 minuten vol.

“Laten we vooral niet vergeten dat iemand als Michel Platini helemaal niet schitterde in zijn eerste zes maanden voor Juventus en daarna alles won met hen. Charles is nog te jong om veel verantwoordelijkheid te dragen in een team als het onze. We moeten zien dat hij de juiste balans kan vinden en we twijfelen absoluut niet aan hem.”