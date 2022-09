“Meghan Markle liet zich overladen met cadeaus hoewel Brits koningshuis dat verbood”

Hoewel het volgens het protocol van het Britse koningshuis ten strengste verboden was om cadeaus aan te nemen, was Meghan Markle maar wat blij met alle geschenken die ze tijdens haar jaren in het Verenigd Koninkrijk in haar schoot geworpen kreeg. Dat schrijft Valentine Low, een journalist van The Times gespecialiseerd in de Britse royals, in een nieuw boek.