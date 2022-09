Dit zijn onze weekendtips: dans op Play Festival of shop unieke handmade spullen

Geïntrigeerd door de kunst van de Japanse bonsai, eeuwige bewondering voor vaklui of mijnwerkers of toch eerder een grote passie voor joggen? Voor elke hobby is er wel iets te doen dit weekend in Limburg.

Bonsai festival

In de Japanse Tuin in Hasselt bewonder je dit weekend knappe bonsai. Je weet wel, kleine bomen in een pot. De Japanse Tuin slaat de handen in elkaar met de Limburgse bonsaiclubs. Ze tonen er hoe je met verschillende technieken zoals snoeien, enten en binden de boom zo kan manipuleren dat deze klein blijft, maar toch de kenmerken van een volgroeid model heeft. Er zijn demonstraties, workshops voor kinderen en je kan genieten van een Japanse snack.

Op 1 en 2/10 telkens van 10 tot 17 uur in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info: www.japansetuin.be

Producten met een ziel

Hou je van unieke handmade spullen, van producten met een ziel die ambachtelijk gemaakt zijn? Dan moet je begin oktober op ROHO in Genk zijn. Meer dan tachtig designers, kunstenaars en ondernemers tonen hun ambachtelijke producten: van mode over accessoires, tot interieur en voedingsproducten. Stuk voor stuk met passie en liefde gemaakt.

ROHO markt: op 1/10 van 10 tot 18 uur en 2/10 van 13 tot 18 uur op het Stadsplein en de Grote Markt in Genk. ROHO curatorpanden: op 1/10 van 10 tot 18 uur, 2/10 van 13 tot 18 uur, van 5 t.e.m. 8/10 van 10 tot 18 uur en op 9/10 van 13 tot 18 uur op verschillende locaties in het centrum van Genk. Info: www.roho.be

Veel leesplezier op de Boekenbottelarij

De Boekenbeurs heeft sinds een aantal jaar ook een Limburgs broertje. Op zondag 2 oktober kan je in Pelt terecht voor de Boekenbottelarij. Je maakt er kennis met je favoriete Limburgse auteurs, er is een workshop literair schrijven en je kan illustrator Bart Proost aan het werk zien tijdens een draw-on-request. Verder maak je kennis met een ruim en divers aanbod aan romans, kinderboeken, thrillers, kookboeken, poëzie en veel meer.

Op 2/10 van 13 tot 17.30 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info: www.palethe.be/activiteiten/detail/565/boekenbottelarij-pelt-schrijft

Grote platenbeurs

Fan van vinyl, cd’s of andere muziekmemorabilia? Op de platenbeurs in Hasselt vind je op 2 oktober 300 vierkante meter aan verzamelobjecten en platen. Verder komt ook de fotografieliefhebber aan z’n trekken, want op de fotografie- en multimediabeurs is alles te ontdekken over digitale en analoge fotografie, fototoestellen, projectoren, lenzen, magazines, boeken en meer.

Op 2/10 van 10 tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.dipro.be

Op paddenstoelensafari

De herfst doet z’n intrede en dat betekent: paddenstoelentijd. Samen met natuurgids Wieske trek je erop uit op zoek naar mooie paddenstoelen in de Houthalense natuur. Je zal versteld staan van de kleuren en de verhalen die er achter de paddenstoelen schuilen.

Op 2/10 om 14 uur aan de Genaderse Watermolen, Het Genaderen 6 in Houthalen-Helchteren. Info: www.limburgs-landschap.be

Bezoek de stalen reus in Zolder

De schachtbok is een iconisch beeld uit het mijnverleden van Heusden-Zolder. Hij wordt in 2023 en 2024 volledig gerenoveerd en omgevormd tot kantoorruimte en een boeiende erfgoedwandeling tot in de top van meer dan 50 meter hoog. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober kan je de schachtbok nog een laatste keer komen bewonderen zoals hij is, voor de werken aanvatten. Meteen krijg je tekst en uitleg over de toekomst van de stalen reus. Het hele weekend lang is er het gratis familiefestival MIJN|KRACHT naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting.

Op 1 en 2/10, Schachtplein in Heusden-Zolder. Ontdek alle activiteiten op www.mijn-kracht.be

Proef de Sahara

In navolging van de Teuten die vanaf de 17de eeuw naar Nederland, Duitsland en zelfs Denemarken trokken om hun koopwaar aan de man te brengen, zullen Lommelse ondernemers hun lekkernijen aanbieden tijdens een wandeling in de Sahara. Wat kan je verwachten tijdens de lekkerbekkenwandeling van 5 kilometer? Jenever, bier, icetea, vlaai, koekjes, pralines en ander lekkers. Er is ook een speelbos en fotobingo voor kinderen.

Op 2/10 van 11 tot 14 uur, tegenover de hoofdingang van de Soeverein, Sportveldenstraat 10 in Lommel. Wil je zeker zijn van je plek, dan kan je op voorhand inschrijven: toerismelommel.be/agenda/proef-de-sahara/

Voor de sportievelingen

Wil je de wegen waar Ambiorix de Romeinen in de pan hakte op een andere manier ontdekken? Dan is de Ambiorix Run in Tongeren iets voor jou. De looptocht gaat over heuvelachtige verkavelingswegen. Je kan kiezen voor vijf of een meer uitdagende tien kilometer. Er is ook een kidsrun van 500 meter voor de allerkleinsten.

Op 1/10 vanaf 13 uur in het Pliniuspark, Fonteindreef 4 in Tongeren. Info: www.ambiorixrun.be

Dress For Our Time

Hoe kan je jezelf zijn en deel uitmaken van een groter geheel? Die vraag vormt het uitgangspunt van de groepstentoonstelling ‘Fitting In’ in Z33 in Hasselt. De tentoonstelling wordt op een originele manier op gang getrapt. Op zaterdag 1 oktober wordt in de Demerstraat de rode loper uitgerold voor ‘Dress For Our Time’ van Helen Storey, een kunstwerk dat de kracht van mode gebruikt om wereldproblemen aan te kaarten. De jurk is gemaakt uit de stof van een tent van het VN Za’atari-vluchtelingenkamp op de grens van Jordanië en Syrië. Daarna krijgt de jurk een plek in de etalage in de Bonnefantenstraat.

Op 1/10 van 16 tot 17 uur in de Demerstraat in Hasselt, vanaf 2/10 t.e.m. 26/2 in Z33, Bonnefantenstraat 1 in Hasselt. Info: www.z33.be

Internationaal Koorfestival

Voor de zestiende keer vindt de Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen plaats en dat op de erfgoedsite van C-mine in Genk. Op zaterdagavond is er een unieke nocturne in Labiomista met acht wedstrijdkoren. Zondag is het festivaldag en zijn er tal van workshops voor wie graag zingt, maar ook voor koorzangers en dirigenten en zullen zestig koren verspreid over zeven locaties op de C-mine site optreden.

Van 30/9 t.e.m. 2/10 in C-mine in Genk. Het hele programma en andere info vind je op: www.ikv-genk.be

Sylvie en Fenne komen spelen met Play Festival

Hoe de toekomst van Muziekodroom in Hasselt eruitziet? We duimen in ieder geval. Maar het Play Festival gaat zeker nog door. Met twee curatoren dit jaar. Sylvie Kreusch neemt vrijdag op zich en Fenne Kuppens van Whispering Sons zaterdag. Ze spelen er zelf ten dans en nemen onder andere mee: Sam De Nef, Bluai, Bolis Pupul, Sweats, Niels Orens en vele anderen. (cru)

Play Festival, op 7 en 8/10 in Muziekodroom, Bootstraat 9 in Hasselt. Info: www.muziekodroom.be

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 1 oktober

Plantenruilbeurs

Word jij ook happy van groen in huis? Dan is de Plantenruilbib misschien iets voor jou. Doneer, ruil of adopteer een stekje of plant.

Cultuurhuis Tessenderlo, Rodeheide 3 in Tessenderlo.

Van 10 tot 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 1 oktober

Stripbeurs

De beurs voor stripliefhebbers. Verschillende tekenaars zijn aanwezig en wie weet vind je wel dat ene ontbrekende exemplaar voor je verzameling.

Koninklijk Atheneum, Capucienenstraat in Hasselt.

Van 10 tot 17 uur.

Basistarief: gratis

Zondag 2 oktober

Tweedehandsbeurs

Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond waar je baby- en kinderspullen en speelgoed kan kopen.

Witte Zaal, Kluisstraat 1 in Heusden-Zolder.

Van 10.30 tot 13 uur.

Zondag 2 oktober

Spellenfestival

Een hele dag in het teken van moderne gezelschapsspellen. Uitgevers uit binnen- en buitenland staan klaar om samen met jullie hun nieuwste spellen te spelen.

Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk.

Van 10 tot 18 uur

Basistarief: 8 euro

THEATER

Zaterdag 1 oktober

Meneer Blauwhemel

Een theatervoorstelling voor de allerkleinsten waar Meneer Blauwhemel een schilderij wil maken met alle kleuren erin.

’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11 in Riemst.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 1 oktober

Zullen we samen….

In ‘Zullen we samen…’ van Tout Petit staat de ontmoeting tussen twee dansers maar ook tussen jonge kinderen, hun (groot)ouders en senioren voorop.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 10 uur en om 15 uur.

Basistarief: 10 euro

Zondag 2 oktober

Goocheltheater Jahon

In ‘Verbaasd’ brengt het publiek een bezoek aan een bijzondere kamer met een al even bijzondere bewoner. Een woordloze voorstelling vol gegoochel van Jahon waarin het publiek een reeks verschillende feesten bezoekt.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree.

Om 14 uur

Basistarief: 8 euro

CONCERT

Zaterdag 1 oktober

Laïs

Laïs is terug! Na een pauze van meer dan acht jaar brengt Laïs een nieuwe plaat uit. Deze tournee luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en Nathalie, die voortaan als duo verdergaan.

Den Ichter, Gildenstraat 16 in Oudsbergen.

Om 20.15 uur

Basistarief: 26 euro

Zaterdag 1 oktober

History of New Wave

Stijn Meuris gidst samen met een bende muzikale klasbakken het publiek doorheen een decennium vol klassiekers van het messcherpe genre New Wave, van Joy Division tot Sisters of Mercy en The Cure.

CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt.

Om 20.30 uur

Basistarief: 18 euro

WANDELING

Zondag 2 oktober

Grote dieren in het bos

Een gids neemt je mee naar het bos en laat je kennismaken met enkele van de grote dieren (ree, everzwijn, vos, uil, …) die in de Genkse bossen leven.

Heempark, Hoogzij 7 in Genk.

Van 9.30 tot 12 uur.

Zondag 2 oktober

èn ’t Hessels

Wil je leuke anekdotes en verhalen over Hasselt horen, verteld door een geboren Hasselaar in het sappig Hasselts dialect? Ga mee op stadswandeling.

Apotheek ’t Sweert, Grote Markt in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 2 oktober

Paddenstoelenwandeling

Tijdens deze wandeling brengt een paddenstoelenkenner je de beginselen en meer bij van het herkennen van paddenstoelen.

De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Van 16 tot 18.30 uur.