KWB Koersel organiseert vijfde Legoblokjesfestival

In de COR in Koersel was zaterdag 24 en zondag 25 september het decor voor het vijfde Legoblokjesfestival. En dat lokte veel enthousiaste bezoekers.

Zo was er een stand van 35 m² met unieke kermisattracties. In primeur was er een circus te zien. Verder nog exposanten op 550 m² met Star Wars, Nina Turtles, treinen, Jurassic World sculpturen, kleine en grote creaties allerhande, robotica en nog zoveel meer. Er zijn meerdere tweedehandswinkels, een cafetaria en er was randanimatie. Kinderen en (groot)ouders konden samenbouwen met de tienduizenden legoblokjes en Duplo blokken. De opbrengst ging integraal voor Kinderkankerfonds vzw Kleine Prins.