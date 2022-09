Daarom legde Jonathan David ostentatief zijn hand over het Nike-logo na doelpunt bij Belgische WK-tegenstander Canada

Canada, op het komende WK tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, won eind vorige week in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een oefenpartij tegen Qatar met 2-0. Met een opvallende protestactie van Jonathan David.

Na dertien minuten stond de eindstand al op het scorebord in de Generali Arena en beide doelpunten hadden een Belgisch tintje. Het was immers Club Brugge-aanvaller Cyle Larin die na 4 minuten de score opende, na 13 minuten verdubbelde ex-Gentenaar Jonathan David de voorsprong en daar bleef het ook bij.

David vierde zijn doelpunt echter op een aparte manier. Hij legde zijn hand zeer duidelijk over het logo van Nike, de kledingsponsor van de Canadese nationale ploeg. De reden? Canada is de enige WK-deelnemer die géén nieuwe truitjes kreeg voor Qatar 2022.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Canada wist zich voor het eerst sinds 1986 te plaatsen voor het WK. In Qatar openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen de Canadezen. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.

Nike liet weten dat de reden van het ontbreken van een nieuw shirt voor David en co te maken heeft met het feit dat de ontwikkeling ervan “in een andere cyclus” zit.