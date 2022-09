Cursisten leren Spaans in La Palma

Na een overdruk Schiphol bereikten ze na vijf uur vliegen La Isla Bonita. Ze bezochten Los Llanos de Aridane en vele andere liefelijke dorpjes en uitkijkpunten. Over vulkanen en lava leerden ze veel en ze bezochten zelfs een kraterpijp. Iedereen heeft gezwommen in de natuurlijke zeezwembaden ontstaan door vulkanisme. Verder genoten ze van een bedevaartsoord, een zijdemuseum, een picknick in het bos, het uitzicht op een zoutwinning, een degustatie van plaatselijke wijnen, de plaatselijke keuken en als hoogtepunt het onthaal in het Astrofysisch observatorium. Op de bijzonderste plekken gaven de cursisten uitleg in het Spaans en het Nederlands. Hun boeiende reis eindigde met een bezoek aan de hoofdstad Santa Cruz de la Palma.