Okra Eversel start nieuw werkjaar met ontbijt

“Na twee moeilijke jaren startten we onze ledenwerking met een lekker vroeg ontbijt”, klinkt het bij de kernleden. “Met een 60-tal leden hebben we stevig gegeten en veel bijgepraat in de grote feestzaal van Sint-Baaf. Het ochtendetentje was geregeld door een ontbijtservice die alles in goede banen leidde. Een pluim voor het bestuur om de mooie organisatie.”