Hasselt

Tom Reynaerts (27) uit Diepenbeek, werkvoorbereider

Ulrike Zeelmaekers (26) uit Hasselt, interieurarchitecte

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Viereneenhalf jaar geleden hebben we elkaar leren tijdens het fitnessen in de Basic Fit van Diepenbeek. Het was liefde op het eerste gezicht.”(gnk)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken