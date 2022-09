Wonen in een iconisch pand? Rotterdamse kubuswoning staat te koop

Wie al eens in Rotterdam is geweest, kent ze zeker: de 38 knalgele kubuswoningen die de skyline opfleuren. Eentje ervan staat momenteel te koop voor 475.000 euro. Uitdaging voor de nieuwe eigenaar: raad weten met de vele lastige hoekjes en schuine muren in elke ruimte.

Voor iets minder dan een half miljoen euro krijg je honderd vierkante meter woonplezier, verspreid over verschillende lagen. Onderaan bevindt zich het zogenoemde ‘straathuis’ met de keuken en de woonkamer, tussenin ligt het ‘hemelhuis’ met twee slaapkamers. Helemaal boven kom je in de ‘loofhut’, een driezijdige piramide met plaats voor een serre, balkon of bescheiden tuintje. Omdat deze woning zich op de begane grond bevindt, heb je ook op het gelijkvloers een koertje, waar je eventueel een fiets kwijt kan.

Door de opvallende schuine vormgeving moet je wel creatief zijn wat het aankleden van je interieur betreft. Een meubelstuk in de hoek plaatsen? Dat gaat zomaar niet omdat veel hoekjes te scheef zijn. Dat zet je sofa en bed automatisch in het midden van de belangstelling, maar ook een wasmachine. Een kader aan de muur hangen? Moeilijk, decoratie kan je beter op de schuine vlakken te leggen.

De kubussen zijn begin jaren tachtig ontworpen door architect Piet Blom. Volgens de vastgoedsite kan het pand dat te koop staat een kleine modernisering goed gebruiken, maar is de ligging helemaal top: de kubus ligt pal aan een zonnig en rustig binnenplein vol bloempotten. De omschrijving benadrukt dat de nieuwe eigenaar veel daglicht zal binnenkrijgen, want deze kubus is enige met ramen aan drie zijden.

Kijk hieronder even binnen in zo’n kubus die open is voor publiek. Binnenkijken in de privéwoning die te koop wordt aangeboden, kun je via bovenstaande link.

