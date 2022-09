Europese leiders waarschuwen Italië: “PopuIisme eindigt altijd in catastrofe”

Dat de coalitie rond de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni volgens prognoses de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft gewonnen, ontlokt maandag uiteenlopende reacties in de andere Europese landen. Sommige wijzen op populisme, andere feliciteren de leiders van Fratelli d’Italia, Lega en Forza Italia. “Populisme eindigt altijd in een catastrofe”, waarschuwde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albarés.

De Franse premier Elisabeth Borne waarschuwde dat Frankrijk “aandachtig” zal zijn voor de mensenrechten en het recht op abortus. Helemaal anders klonk het bij RN-voorzitter Marine Le Pen. “Het Italiaanse volk heeft beslist zijn lot in handen te nemen door een patriottische en soevereine regering te kiezen”, schreef de radicaal-rechtse politica op Twitter. Ze feliciteerde Meloni en Liga-leider Matteo Salvini “voor het weerstaan aan de dreigingen van de antidemocratische en arrogante Europese Unie”.

“Dit is een moment van onzekerheid en in momenten van onzekerheid, winnen populismes altijd aan belang en ze eindigen altijd op dezelfde manier: in een catastrofe”, waarschuwde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albarés op zijn beurt. “Hun antwoord is altijd hetzelfde: laten we ons afsluiten en laten we terugkeren naar het verleden”, zei hij tijdens een persontbijt. “Ze geven altijd eenvoudige antwoorden op korte termijn op problemen die zeer complex zijn.”

Zijns inziens komt de overwinning op een moment dat twee modellen in Europa botsen, namelijk het model van de Europese opbouw en “dat van Vladimir Poetin, een autoritair model waarin de politieke krachten in Europa en zelfs in dit land zich bevinden”, verwijzend naar de radicaal-rechtse partij Vox. Vox-leider Santiago Abascal tweette dat Meloni “de weg heeft gewezen naar een trots en vrij Europa van soevereine naties.” Hij meende dat “miljoenen hun hoop op Italië hebben gevestigd”.

Duitsland verwacht dan weer dat Italië Europa zeer welgezind blijft, gaf regeringswoordvoerder Wolfgang Büchner maandag aan. “Italië is een land dat Europa zeer welgezind is, met burgers die Europa zeer welgezind zijn en we vertrekken van het principe dat dat niet zal veranderen”, klonk het tijdens een persconferentie.

De Europese Commissie wilde maandag niet reageren op de verkiezingsoverwinning van rechts in Italië – wat ze overigens nooit doet bij verkiezingsuitslagen. Zoals altijd hoopt de Commissie op een constructieve samenwerking met de volgende regering in Rome.