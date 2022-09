Favoriete voor Ironman Hawaï aangereden tijdens training: “Plots werd Katrina Matthews geschept door een wagen”

De 31-jarige Matthews werd zondag aangereden door een wagen tijdens een training in het Amerikaanse Texas. Haar echtgenoot Mark Matthews liet via sociale media weten dat ze “kleine breukjes in de schedel” en twee wervelbreuken en een breukje in het borstbeen heeft opgelopen. “Ze zal volledig herstellen. Het zijn geen al te ernstige breuken maar er kwamen heel wat hechtingen aan te pas”, legt hij uit.

De triatlete postte zelf een foto waarop ze met een bebloed gezicht en een nekverband te zien is.

© Instagram.

De Duitser Patrick Lange, tweevoudig winnaar in Hawaï, was op het moment van de aanrijding met Matthews aan het trainen. Hij legt uit dat ze op een rustige baan reden toen “plots een wagen uit de andere richting opdook en haar opschepte”. De triatlete was even buiten bewustzijn maar de ziekenwagen was snel ter plaatse.

Matthews eindigde als tweede in de Ironman van Hawaï 2021, die werd verplaatst naar mei 2022 in Utah. Alleen de Zwitserse Daniela Ryf bleef haar voor. Op 6 oktober zou Matthews een belangrijke podiumkandidate zijn geweest in Kona (Hawaï).

Lejeune wordt zesde in Ironman 70.3 van Mexico

Emmanuel Lejeune is zondag als zesde geëindigd in de Ironman 70.3 in het Mexicaanse Cozumel.

Na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen (een halve Ironman) finishte Lejeune in 4u02:30. Daarmee was hij ruim achttien minuten trager dan de Argentijn Luciano Taccone. Die haalde het in 3u43:48 voor zijn landgenoot Flavio Morandini (3u48:39) en de Amerikaan Marc Dubrick (3u50:56). Quentin De Vos werd als tweede Belg elfde in 4u13:36.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Spaanse Gurutze Frades in 4u13:46. Mathilde Hanuise was de eerste in de leeftijdsgroep 30-34 jaar in 4u52:36 en plaatste zich zo voor het WK Ironman 70.3 eind augustus in het Finse Lahti.