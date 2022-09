Diepenbeek

Brecht Vanhove (34) uit Diepenbeek, project engineer bij Scania

Jolijn Timmers (35) uit Genk, psycho-pedagogisch werker bij CLB

Kinderen: Lucie (3) en Filippa (1,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Zeven jaar geleden maakten we kennis in Café Café in Hasselt en werden meteen een koppeltje. Op mijn laatste verjaardag vroeg hij mij ten huwelijk.” (chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken