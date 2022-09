Belgian Darts Open (met 18.000 fans) was groot succes: “Het Belgische publiek heeft zich van zijn beste kant laten zien”

“Moe maar voldaan hé”, aldus Alexander Alvoet. “Ik denk dat we kunnen spreken van een succesvolle eerste editie, zowel organisatorisch en als qua sfeer en ambiance. Het Belgische publiek heeft zich drie dagen lang van zijn beste kant laten zien en aan de dartswereld getoond dat we hier iets moois hebben opgestart. Het hoogtepunt? Toch wel de overwinning van Kim Huybrechts tegen Michael van Gerwen. Dimitri Van den Bergh was daarvoor spijtig genoeg verloren en de meesten dachten dat het voor Kim moeilijk zou worden tegen de Nederlandse topper. En toch won hij, dankzij het Belgische publiek ook!”

Uiteindelijk kroonde Dave Chisnall zich tot winnaar van de Belgian Darts Open. “Op voorhand zie je als organisatie natuurlijk een Dimitri Van den Bergh, Peter Wright of Michael van Gerwen als winnaar van het toernooi. Dat we nu uit zijn gekomen bij Chisnall was niet verwacht. Maar die man speelt al jaren aan de top van het darts en gooide zondag nog een 9-darter… We zijn met hem als winnaar dus wel tevreden”, klinkt het.

“We hebben van overal heel lovende reacties gekregen over het publiek”, stelt Algoet. “De sfeer was echt fantastisch. Zeker vergeleken met wat er in andere landen wel eens voorvalt, met boegeroep en gefluit tijdens wedstrijden. Op een uitzondering na hebben we dat in Wieze totaal niet gehad. Er was respect voor alle darters, evenals enthousiasme. Voor de PDC (de dartsbond, red.) was dit alles aanvankelijk een onbekend gegeven, dus ze waren er wel wat nerveus voor. Maar we hebben achteraf met mensen van hen gebabbeld en alles was gewoon op. Dat wilden we, een goeie indruk nalaten. En laten zien dat we naast de Belgische topdarters hier ook een topevenement konden neerzetten. Ze gaan voortaan dus rekening moeten houden met ons land.”

Volgend jaar staat er sowieso een tweede editie van de Belgian Darts Open op het programma, opnieuw in de Oktoberhallen. “We gaan alles goed evalueren”, stelt Algoet. “Het is nu uitstekend verlopen, maar de grootste fout die je kan maken is copy-pasten. Je moet altijd met iets nieuws komen of iets extra brengen.”

De tickets voor de Belgian Darts Open waren grof wild bij de Belgen. In april, bij de eerste lancering, waren ze na 48 uur zo goed als uitverkocht. Uiteindelijk kwamen er 18.000 dolle dartsfans opdagen. Kim Huybrechts zag het graag gebeuren.

“Die hype is gigantisch”, aldus ‘The Hurricane’ voor aanvang. “Ik heb zelfs het idee dat darts in België momenteel groter is dan in Nederland. Overal waar ik kom, word ik herkend en we komen ook vaker op televisie. Zo’n toptoernooi in eigen land is cruciaal voor de toekomst. Het is top dat ze ook meer dan één manche van de European Tour willen organiseren. Je ziet het lokaal ook exploderen. Vroeger had je al een goed toernooi als er 50 darters zich hadden ingeschreven. Nu kom je vaak aan 120-130 spelers en dat zijn dan nog de kleinere toernooien.”

