PODCAST. Peter Trippaers uit ‘Big Brother’ getuigt over roofmoord op zijn vader: “Als wilden zijn ze binnengevallen”

Een Houthalense roofmoord in 2000 bezorgt de speurders kopzorgen. Wie doodde René Trippaers (66) in zijn villa? Het spoor leidt naar Meulenberg, maar in de wijk wil niemand een klikkende kip zijn. De villamoord is onze nieuwste aflevering van de podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’.

René Trippaers en zijn vrouw Mia Paesen willen in hun zelfgebouwd huis in een bosrijke omgeving in Houthalen van hun pensioen genieten, maar ze trekken de aandacht in een buurt waar straatboeven azen op geld en juwelen. In december 2000 krijgen ze al eens ongewenst bezoek, maar het alarm schrikt de daders, zo lijkt het, af. Enkele dagen later gebeurt het opnieuw. Ditmaal met verschrikkelijke gevolgen.

Als de speurders na de noodoproep het huis binnengaan treffen ze een ravage aan. René Trippaers is dan al overleden: een hersentrauma en een schotwonde worden hem fataal. Zijn vrouw Mia is compleet van de kaart. Zoon Peter Trippaers wordt in het holst van de nacht wakker gebeld.

René Trippaers en zijn vrouw Mia Paesen. — © TONY VAN GALEN

Meerdere daders houden het koppel in hun huis onder schot. Ze ranselen René af en gaan op zoek naar geld en juwelen. De criminelen vertrekken uiteindelijk met de uitzonderlijke Cadillac van het echtpaar.

Het onderzoek wijst snel richting Meulenberg. De Houthalense wijk heeft dan een heel slechte reputatie. Criminaliteit is er een levenswijze: van kruimeldiefstallen tot echte misdaad. In de hechte gemeenschap houdt iedereen de rangen gesloten. Wie iets weet zwijgt, want niemand wil een klikspaan zijn. Maar Eric Valkenborg van de gerechtelijke politie geeft niet op in zijn zoektocht naar de waarheid.

