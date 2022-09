Reusachtige roze diamant gaat onder de hamer bij Christie’s

Een reusachtige roze diamant, een zeer zeldzame edelsteen, zal op 8 november worden geveild in het Zwitserse Genève. De veiling zou tussen 25 (25,8 miljoen euro) en 35 miljoen dollar (36,1 miljoen euro) kunnen opbrengen, meldt het veilinghuis Christie’s maandag.

De diamant van 18,18 karaat is gemonteerd op een ring, tussen twee grote witte diamanten in. De zogenaamde Fortune Pink is de grootste peervormige roze diamant van deze kwaliteit die ooit onder de hamer ging, voegt Christie’s nog toe.

Eerder werden al grotere kussenvormige diamanten geveild. In 2018 verkocht Christie’s de zogenaamde Pink Legacy, een roze diamant van 18,96 karaat, voor 49,9 miljoen dollar: een recordprijs per karaat voor een roze diamant.