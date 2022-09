Vriendin Cristiano Ronaldo praat voor het eerst over verlies van ongeboren kind: “Ergste moment van mijn leven”

Georgina Rodriguez, de vriendin van stervoetballer Cristiano Ronaldo, spreekt in een Netflix-documentaire openlijk over het moeilijkste moment uit haar leven. Het koppel verloor in april hun ongeboren zoontje en het model heeft het daar nog steeds erg moeilijk mee.

De 28-jarige Georgina was in april zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje, maar uiteindelijk zou enkel het dochtertje het halen. “Dit jaar maakte ik het mooiste en tegelijk moeilijkste moment uit mijn leven mee”, zegt Rodriguez daarover in het nieuwe seizoen van haar Netflix-documentaire I Am Georgina. “Mijn hart brak in tienduizend stukjes en ik had geen idee hoe ik verder kon gaan met ons leven.”

Maar de vriendin van de Portugese voetballer vond toch opnieuw de kracht, bij haar kinderen. “Het antwoord stond gewoon voor mij. Toen ik in hun ogen keek, wist ik dat ik het kon. Samen met hen moest ik verdergaan.”

Rodriguez en Ronaldo vormen sinds 2016 een koppel. Samen heeft het stel twee dochtertjes: Alana Martina dos Santos Aveiro en Bella Esmeralda. Ronaldo heeft nog drie andere kinderen die ter wereld kwamen via een draagmoeder.