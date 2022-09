Gwyneth Paltrow viert vijftigste verjaardag met bikinifoto

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow wordt op dinsdag 27 september vijftig jaar. Een mijlpaal waar ze op Instagram graag even bij stilstaat … met een foto waarop ze rondspringt in bikini. In een uitgebreide post op haar site, Goop, legt ze uit wat de nieuwe voordeur met haar doet: “Ik accepteer mijn lichaam.”

Vijftig worden roept bij de blondine in eerste instantie veel herinneringen op aan haar moeder. “Ik veronderstel dat het de eerste ‘grote’ verjaardag was die ik als volwassene met haar kon vieren. De eetzaal was gevuld met vrienden rond ronde tafels. Het diner was heerlijk, de goede wijn vloeide. Iedereen werd gevraagd een gedicht voor te lezen in plaats van een typisch geschenk te geven. Ik herinner me losbandig gelach en gelukkige tranen”, schrijft ze.

Nu ze zelf voor de mijlpaal staat, beseft ze niet dat de tijd zo snel is verstreken. “Ik begrijp tot op zekere hoogte dat het leven lineair is, dat ik tot nu toe een x aantal dagen heb geleefd en dat ik meer heb gehad dan wat er in het veld voor mij ligt”, staat er te lezen. Aan haar lichaam ziet Paltrow wel dat ze geen twintig meer is. Ze omschrijft het als “een kaart met het bewijs van alle dagen dat ze hier rondloopt”.

Op die ‘kaart’ staan onder meer littekens door brandwonden in de oven, een vinger die lang geleden in contact kwam met glasscherven, twee geboortes, grijs haar en fijne lijntjes. “De zon heeft haar hemelse vingerafdrukken overal op me achtergelaten, alsof ze een penseel in donkertaupe aquarel heeft gedrenkt en het over mijn huid heeft gesmeerd”, aldus de filmster. “Terwijl ik doe wat ik kan om te streven naar een goede gezondheid en een lang leven, heb ik een mantra: ik accepteer. Ik accepteer de vlekken en de lossere huid, de rimpels. Ik accepteer mijn lichaam en laat de behoefte los om perfect te zijn, er perfect uit te zien, de zwaartekracht te trotseren, de logica te trotseren, de mensheid te trotseren. Ik accepteer mijn menselijkheid.”

Als deze verjaardag achter de rug is, neemt Paltrow zich voor om anders te gaan leven. “Ik zou willen vertragen. Ik zou me graag een beetje terugtrekken. Ik wil mijn cirkel kleiner maken. Ik zou graag meer willen koken. Ik wil graag het diepste van mezelf blijven openstellen voor mijn man, ook al maakt het me bang. Ik zou graag meer willen zingen, al is het maar onder de douche. Ik wil iedereen die een negatieve ervaring met mij heeft gehad, zeggen dat het me spijt”, geeft Paltrow nog mee.