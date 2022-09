Schutter opent vuur in Russische school: “Zeker negen doden en twintig gewonden”

In de Russische stad Izjevsk heeft een schutter maandagochtend het vuur geopend in een school. Dat melden de lokale politie en het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zouden zeker negen doden en twintig gewonden zijn, de schutter zou zichzelf om het leven hebben gebracht.

“Vandaag kreeg de politie een melding over een schietpartij in School 88 in Izjevsk”, aldus de Russische minister van Binnenlandse Zaken maandagochtend. “Politieagenten zijn onmiddellijk ter plekke gegaan. Er worden maatregelen genomen om de verdachte te arresteren”, klonk het.

Volgens de gouverneur van de regio “drong een ongeïdentificeerd persoon de school binnen” alvorens “de bewaker te doden” en in de school het vuur te openen, ook op de kinderen. De gouverneur voegde er ook aan toe dat de evacuatie is afgelopen, en dat er een perimeter werd ingesteld.

Negen doden en twintig gewonden

Volgens een laatste stand van zaken van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er negen dodelijke slachtoffers – vijf kinderen, twee leerkrachten, en twee bewakers – en twintig gewonden. De dader zou zichzelf ook hebben neergeschoten, over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

Izjevsk is de hoofdstad van de autonome republiek Oedmoertië, en bevindt zich halverwege Jekaterinenburg en Kazan, zo’n 950 kilometer ten oosten van Moskou. De school in kwestie telt bijna 1.000 leerlingen en 80 leerkrachten.

Maandagochtend vond ook een schietpartij plaats in het 4.000 kilometer oostelijker gelegen Ust-Ilimsk, nabij de Mongoolse grens. Daar schoot een man de commissaris van een militair rekruteringscentrum neer uit onvrede met de mobilisering van zijn beste vriend.

