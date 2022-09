“Trouwjurk van prinses Claire was inspiratie voor Disneyfilm ‘The Princess Diaries’”

“‘The Princess Diaries’-films werden geïnspireerd door echte koninklijke mode”, aldus Holma. “De bruidsjurk van Anne Hathaway in die film was gebaseerd op die van een echte Europese prinses: prinses Claire van België. Het gaat om zo goed als identieke schouderloze jurken met lange kanten mouwen, en daar stoppen de gelijkenissen niet. Beide bruiden hielden langwerpige witte boeketten vast, en droegen hun haar in elegante opgestoken kapsels, met glinsterende tiara’s die hun sluiers op hun plaats hielden.”

Prinses Claire trouwde met prins Laurent in 2003, een jaar voor ‘The Princess Diaries’ in de bioscopen kwam. “Ik ben zeker dat kostuumontwerper Gary Jones bekend was met de jurk van prinses Claire, die ontworpen werd door Edouard Vermeulen”, aldus Holma nog. “Ik vraag me af of Claire de film ooit heeft gezien, want ze zou verbaasd zijn hoe gelijkaardig die jurk was aan de hare.”