Marco en Orina in Heers. — © frmi

Heers

Marco Robijns (39) uit Heers, bediende bij de federale overheid

Orina Helaers (35) uit Heers, bediende bij de federale overheid

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2000 ontstond er een vriendschap tussen ons twee, pas negen jaar later sloeg de vonk over. Na 13 jaar lief en leed gedeeld te hebben, was het tijd om elkaar het jawoord te geven”, besluit het koppel. (frmi)

