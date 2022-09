Nieuwerkerken

Raf De Waele (38) uit Diepenbeek, werkt bij de NMBS

Liesbeth Kempeneers (34) uit Nieuwerkerken, begeleidster bij WZC Sint-Elizabeth’s Dal

Kinderen: Lily-Marie (7) en Axelle (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “11 jaar geleden werkten we allebei in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, daar is de vonk toen overgeslagen”, verklapt Liesbeth. (len)

