Bilzen

Stijn Moesen (31) uit Bilzen, ingenieur

Li-Yen Wong (35) uit Australië, wetenschappelijk onderzoekster

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Onze eerste ontmoeting gebeurde in 2020 online. De liefde sloeg meteen toe. We wonen nu in Maastricht”, aldus het pasgetrouwde koppel. (joge)

