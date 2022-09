Diepenbeek

Een fietser liep maandagochtend zware verwondingen op bij een ongeval in de Ginderoverstraat in Diepenbeek. Het slachtoffer werd ter hoogte van de parking van UHasselt aangereden door een lijnbus. Een mug-team kwam ter plaatse. Ze verleenden de eerste zorgen waarna het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht. Dienst toestand is stabiel. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. ppn