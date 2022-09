Adrie van der Poel “schrok zich kapot” na WK-incident, advocaat reageert: “Mathieu heeft gevoel dat hij land in de steek liet”

Mathieu van der Poel kent zijn straf na een incident in het hotel tijdens de nacht voor het WK in Wollongong: 1.500 Australische dollar. Hij gaat daartegen in beroep, maar mocht wel naar huis vliegen. Daar zal papa Adrie het nodige mentale oplapwerk hebben.

De kopman van Oranje zou eigenlijk pas dinsdag voor de rechtbank verschijnen, maar de zitting werd met een dag vervroegd. Van der Poel kreeg dus een boete opgelegd en wacht de uitspraak in hoger beroep af terwijl hij terugkeert naar huis.

“Ik schrok me kapot toen ik hoorde dat hij door de politie was gearresteerd”, laat vader Adrie weten aan De Telegraaf. “Zondag stond ik vroeg op om ruimschoots voor de finale te gaan kijken, maar toen hoorde ik dat hij al was afgestapt. Dit was een andere Mathieu dan in de Tour de France, waar het niet ging zoals hij hoopte. Tweeënhalve maand heeft hij allerlei opofferingen gedaan en hij was er klaar voor. Zeker voor een podiumplaats, en als hij in die eerste groep had gezeten met Remco Evenepoel die nu goud pakte, had Mathieu ook kunnen winnen. Na wat er allemaal is gebeurd, was het voor hem fysiek maar ook mentaal onmogelijk om zo’n zware wedstrijd te rijden.”

“Ik weet niet wat er in het hotel gebeurd is, dus ook niet of hij wel of niet geduwd heeft”, vervolgt Adrie. “Zeg nooit nooit. Ik kan me voorstellen dat het voor hem een heel vervelende situatie was, maar ook nog steeds is. Hopelijk mag Mathieu snel naar huis, want dan kan hij het achter zich laten.”

© Getty Images

Vriendin in tranen

Mathieu van der Poel wilde na de uitspraak door de Australische rechter niet reageren. Zijn advocaat deed dat wel. “Hij was op heel gefrustreerd, omdat tieners meerdere keren op zijn deur klopten en hij daardoor niet kon slapen”, aldus Michael Bowe bij de NOS. “Zijn verhaal over hoe het allemaal is gebeurd, is heel plausibel. Het is dan ook heel teleurstellend dat hij is veroordeeld, al zal ik de uitspraak meteen aanvechten.”

De Nederlander en zijn vriendin Roxanne Bertels, die bij hem op de kamer sliep, waren aangedaan door de feiten. “‘Zijn vriendin was in tranen, Mathieu was vooral heel teleurgesteld over de uitspraak. Hij en zijn familie hebben een geweldige reputatie, dus dit is heel ongelukkig. Je kunt op een heel normale manier naar de situatie kijken en deze uitspraak reflecteert dat niet”, aldus Bowe, die het vreemd vond dat de rechter geen rekening hield met het feit dat Van der Poel een WK te betwisten had. “Hij vloog helemaal naar Australië voor een groot evenement. Iedereen die wielrennen begrijpt, weet hoe belangrijk het WK is. Het was laat, er was een grote druk om te presteren en dan maak je een fout. Dat is wat het was.”

Al was Mathieu van der Poel ook - en vooral - teleurgesteld in zichzelf, stelt zijn advocaat. “Hij heeft me verteld dat hij het gevoel heeft dat hij zijn land en team in de steek heeft gelaten. Maar hij zal leren van deze ervaring. Hij mag het land verlaten, er is niets wat hem nog hier houdt. Hij zal het land ook graag willen verlaten na dit alles.”