50 jaar getrouwd: Marcel Van Doninck en Anny Cluysen in Beringen

Beringen

Marcel Van Doninck (74) en Anny Cluysen (70) uit Paal zijn vijftig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar destijds kennen in zaal Welkom in Kerkhoven. Het gouden paar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Anny werkte aanvankelijk bij Philips Lommel, daarna werd ze huisvrouw. Marcel werkte eerst in de bouw, trok dan naar de mijn in Zolder en was tot slot nog fabrieksarbeider in Balen. De jubilarissen gaan regelmatig fietsen of wandelen.