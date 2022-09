50 jaar getrouwd: Rita Ubachs en Pierre Geelen in Maasmechelen

Maasmechelen

Pierre Geelen (74) en Rita Ubachs (68) stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Het gouden paar heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Pierre werkte in de ondergrond van de Eisdense koolmijn en bij de werkhuizen Boonen in Lanklaar als samensteller/lasser. Rita werkte in een naaiatelier. Later werd ze interieurverzorgster in de lagere school van Mariaheide. Nu rijden de jubilarissen geregeld naar de Belgische kust om daar te genieten van hun rust.