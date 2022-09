Laura De Coninck (43) lanceert als eerste Vlaming parfum bij wereldvermaard Givaudan

Achter de statige maar eerder onopvallende gevel van het wereldvermaarde parfumhuis Givaudan in de chique Parijse Avenue Kléber lanceerde de Antwerpse Laura De Coninck (43) donderdagmiddag haar eerste parfum. Hoe de Antwerpse in die geheime en gesloten parfumwereld terechtkwam is een verhaal op zich. “Als kind was ik bezeten door parfums en experimenteerde ik met bloemetjes uit de tuin en de flessen Jack Daniels van mijn vader, omdat ik ergens gelezen had dat je alcohol moest toevoegen”, vertelt Laura De Coninck (43).

“Omdat je nergens in België voor parfumeur kon studeren, studeerde ik in 2001 af als beeldend kunstenaar aan het Sint-Lucas in Antwerpen. Toen ik in de lente van 2018 als beautyjournaliste voor het magazine Marie Claire meesterparfumeur Sonia Constant, een bekende Parijse ‘neus’ van het parfumhuis Givaudan mocht interviewen, was ik in de wolken. Sonia creëerde parfums voor Balmain, Burberry, Nina Ricci, Calvin Klein en Jean-Paul Gaultier. Het werd een openbaring. Plots was het alsof een wereld voor me opende, een halleluja-ervaring. Sonia werd mijn vriendin en mentor.”

Artist in residence

“Onze levens lopen simultaan: we zijn even oud, alles leek wel te matchen. Met als verschil dat Laura zich uit aan de hand van beeldende kunst”, knikt Sonia Constant (43). “Ik raadde haar aan om met de opleiding Olfactory Art bij Peter de Cupere aan de Hogeschool PXL te starten. Ze was er de eerste en enige masterstudent. Om haar master af te sluiten en haar grote onderscheiding als geurkunstenaar in ontvangst te nemen, moest Laura nog een stage doen. Ik besloot haar stagebegeleider en mentor te worden. Vandaag is Laura bij ons artist in residence. De enige ter wereld. Het is echt uitzonderlijk dat Givaudan erin meeging.”

“In 2021 kreeg ik een telefoontje van het bekende Antwerpse tassenlabel Hedgren met de vraag of ik voor hen een parfum wilde ontwikkelen”, zegt De Coninck. “Ik kreeg van hen carte blanche en ging in Parijs aan de slag. Ik maakte voor hen een geur zoals een schilderij. Net zoals ik met blauw en geel een compositie maak, ging ik met cederhout en vlierbloesem aan de slag. Ik voegde toe en haalde weg tot er een mooie compositie ontstond. Een vrij nieuwe aanpak. Omdat mijn aanpak volledig anders is, bekeken ze me bij Givaudan als een vreemd fenomeen. Want welke parfumeur gaat er in hemelsnaam zelf met zijn grondstoffen aan de slag in het labo? De meesterparfumeurs creëren uit het hoofd op de vijfde verdieping van Givaudan en een laborant op de tweede verdieping maakt nadien het resultaat. Ik pendelde voortdurend tussen het vijfde en tweede verdiep. De jamais vu. (lacht).”

Poepduur

“Hedgren gaf me hier een kans om alles van A tot Z uit te werken, zonder limieten. Het werd dus een poepduur parfum aan grondstoffen (lacht). Met een schilderij op de fles van mijn hand. Ook de totebag die de verpakking vervangt staat vol gekliederd met mijn beelden. Geur en kleur vallen hier voor mij helemaal samen. Hoe ruikt het? Zoals een lentefietstochtje onder de lindebomen van het Mechelseplein. ”

Hedgren van Laura De Coninck ligt vanaf 20 oktober bij Verso in Antwerpen en kost 105 euro. Vanaf 6 december online te koop bij Hedgren.com.

