Wie is Giorgia Meloni, de radicaal-rechtse “Romeinse furie” die straks misschien de eerste vrouwelijke premier van Italië wordt?

In geen tijd is Giorgia Meloni een naam geworden die in Europa klinkt als een stormklok. Haar radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) vormt straks waarschijnlijk een nieuwe Italiaanse regering, Meloni wordt waarschijnlijk de eerste vrouwelijke premier. De voorzitster – die ook wel de “Romeinse furie” wordt genoemd – probeert zich wel gematigd te presenteren, maar nu en dan valt ze uit haar rol.