Presidents Cup: Verenigde Staten zijn opnieuw te sterk voor internationale selectie

De golfers van de Verenigde Staten hebben de veertiende editie van de Presidents Cup golf gewonnen. Op de Quail Hollow golfbaan in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) versloegen ze de internationale selectie met 17.5-12.5. Het is voor de VS de negende zege op rij, de twaalfde in totaal.

De Amerikanen, onder leiding van kapitein Davis Love III, namen vanaf dag 1, in de foursomes discipline, met 4-1 de leiding. Op dag twee verdubbelden ze, in de fourball discipline, hun voorsprong, waarna het internationale team op dag drie met 5-3 winst de achterstand kon beperken tot vier punten. In de resterende twaalf single wedstrijden wonnen de Amerikanen zes wedstrijden en werd er een keer gelijk gespeeld. Dat resulteerde in een 17,5-12,5 overwinning voor de VS.

In de voorbije veertien confrontaties toonde de VS zich twaalf keer de beste. Het internationale team won in 1998, in 2003 was er een gelijkspel. Het was ondertussen de negende keer op een rij dat de VS de overwinning binnen halen.