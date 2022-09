“Indrukwekkend. Fenomenaal. Merckxiaans. En nog altijd maar 22. Wat gaat dat niet geven de komende jaren?” Dat was zo een beetje de teneur nadat Remco Evenepoel zich down under tot Wereldkampioen Wielrennen kroonde. Maar zijn de verwachtingen nu niet té hoog gespannen? Drie specialisten over de groeimarge van een 22-jarige: fysiek, psychisch en mentaal.