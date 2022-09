Orkaan Fiona maakt twee doden in Canada

Orkaan Fiona heeft al aan twee personen het leven gekost in Canada. Zo bericht het lokale medium TVA Nouvelles. Zaterdag beukte de orkaan fors in op de Atlantische kust van Canada, met veel schade maar ook dodelijke slachtoffers als gevolg.

Volgens de Gendarmerie royale du Canada (GRC) werd een van de slachtoffers, een 73-jarige vrouw, meegesleurd door het water. Reddingswerkers vonden haar lichaam zondag terug. De zeventiger was al sinds zaterdag vermist nadat de orkaan haar huis had vernield in de gemeente Channel-Port aux Basques.

Ook een persoon op Prins Edwardeiland is overleden, maar er is niet meer geweten over de identiteit van het slachtoffer.