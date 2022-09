Dak ging eraf op Belgian Darts Open: Dave ‘Chizzy’ Chisnall gooit iconische 9-darter en wint toptoernooi in ons land

Dave Chisnall heeft de Belgian Darts Open (de twaalfde manche van de European Tour) op zijn naam geschreven. De Engelsman, door zijn eindzege de nieuwe nummer 14 van de wereld, was in de finale met 8-6 te sterk voor Andrew Gilding (de man die Dimitri Van den Bergh had uitgeschakeld in de tweede ronde). Goed voor 25.000 pond.

Chisnall had een topdag. ‘Chizzy’ begon zijn halve finale tegen Danny Noppert in een volle Oktoberhallen in Wieze (3.000 man) met een negendarter. Het dak ging er net niet af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat volgde hij met een finish van 136 en eentje van 112 om de Nederlandse winnaar van de UK Open met 7-4 te verslaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de finale had Chisnall het verdorie lastig met de sterk gooiende Gilding. Maar de Engelsman pakte in leg vier opnieuw uit met een finish van 112 en keek dan niet meer om op weg naar zijn eerste toernooizege in drie jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen