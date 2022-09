Belgian Cats met grote onderscheiding naar kwartfinale WK, maar zorgen om sterspeelster Emma Meesseman

Wat een prachtprestatie van de Belgian Cats. Op de vierde speeldag van het WK in het Australische Sydney realiseerden ze, met wereldkampioen Remco Evenepoel en vice-wereldkampioen Lotte Kopecky als supporter, een afgetekende overwinning tegen Bosnië en Herzegovina. Met 3 op 4 in poule A zijn de Belgian Cats meteen zeker van een stek in de kwartfinale. Enkel de kuitblessure van Emma Meesseman zette een domper op de winst. Een echografie moet duidelijkheid brengen over de ernst van het letsel. Dinsdag kampen de Belgian Cats in de slotwedstrijd in poule A en versus China voor de tweede stek. Donderdag werkt het de kwartfinale af.

De Belgian Cats domineerden op grootse wijze de eerste helft. Emma Meesseman plukte rebounds, Kyara Linskens ging op haar elan verder en vooral Belgisch Speelster van het Jaar Maxuella Lisowa opende weer lekker energiek en stuwde de Cats naar een 8-2 bonus. Sterspeelster Jonquel Jones zat in de zak van Emma Meesseman, maar Bosnië en Herzegovina remonteerde naar een 10-8 tussenstand. Julie Vanloo dropte weer bommen en na het eerste kwart hadden De Belgian Cats een verdiende 17-12 bonusje op zak.

Julie Allemand scoorde, Julie Vanloo bleef sterk presteren en de Belgische meiden namen gezwind afstand: 26-16 en 31-20. Vanuit een verschroeiende defense en met vele heerlijke fast-breaks ging het dan ook naar een schitterende 37-22 Belgische voorsprong halfweg.

© AFP

Kuitblessure Meesseman

De Belgian Cats openden de tweede helft weer snel, maar zagen Emma Meesseman met een blessure aan de kuit (links) wel uit de partij verdwijnen. Zij werd door de medische staf direct onder handen genomen. De Belgian Cats ontwikkelden echter een schitterend tempo en liepen Bosnië en Herzegovina met een fantastisch derde kwart van het parket.

De tweelingzusjes Billie en Becky Massey, Julie Vanloo en een weer alomtegenwoordige Kyara Linskens zorgden snel voor 43-26 . Bij 47-27 was de twintiger een feit. De Cats swingden weer en beëindigen het derde kwart met een 62-39 bonus.

Ook in het laatste kwart toonde de Belgische Next Gen dat het stilaan maar zeker klaar is voor het grote werk. Met het oog op de toekomst een belangrijke vaststelling. In het vierde en laatste schuifje was een futloze Jonquel Jones al verdwenen richting bank. De Belgian Cats bleven mooi presteren en van 63-44 en 71-46 ging het naar een weer collectieve zege voor de uitstekende roterende bondscoach Valéry Demory. Elf van de twaalf speelsters kwamen tot scoren, waarvan drie in de dubbele cijfers.

In hun tweede WK ooit kwalificeren de Belgian Cats zich dus voor de tweede keer op een rij voor de kwartfinale. Een schitterende prestatie. Zeker omdat de vernieuwde groep van bondscoach Valéry Demory gemiddeld pas 25 jaar jong is. Na Mali is België de jongste ploeg op het WK. Met onder meer een talent als Nastja Claessens in de wachtkamer oogt de toekomst van de Belgian Cats dus rooskleurig.

België-Bosnië 85-55

Kwarts: 17-12, 20-10, 25-17, 23-16

België: Ramette 2, Delaere 6, Resimont 5, Meesseman 4, Linskens 13, Ben Abdelkader 18, Becky Massey 6, Lisowa 6, Billie Massey 5, Vanloo 13, Allemand 7, Joris 0

Demory prijst Cats na vlotte zege

De Belgian Cats wonnen maandag op het WK in Sydney overtuigend van Bosnië-Herzegovina in hun vierde groepswedstrijd en zijn nu helemaal zeker van een plaats in de kwartfinales. Valéry Demory toonde zich na de 85-55 zege een “heel tevreden” coach.

“We hebben zeer goed verdedigd op Jones (de Bosnische vedette, red). Ze scoorde maar 8 punten. Ik vind dat mijn ploeg heel geconcentreerd heeft gespeeld. Ze hebben zich uitstekend aan het verdedigende plan gehouden en bovendien hervonden we de gretigheid die ontbrak tegen Puerto Rico.”

Hind Ben Abdelkader werd met 18 punten topschutter. “Het bereiken van de kwartfinales is een knappe prestatie”, vertelde ze. “Dat was onze ambitie toen we naar hier kwamen, de groepsfase overleven. Nu is het afwachten wat het wordt in de andere groep. We weten dat daarin elke ploeg van elkaar kan winnen. Het wordt dus niet gemakkelijk. Maar wij hebben een goed team, ik geloof dat we het ver kunnen schoppen.”