Daar komen de eerste ergernissen in ‘Blind getrouwd’

De trouwdag is achter de rug. De vier koppels vertrekken samen op huwelijksreis naar Bodrum in Turkije. Blijven ze op hun romantische wolk zitten? Bedoeling is om een week lang te genieten van zon, zee en van elkaar. Maar de hectische dagen beginnen hun tol te eisen.

Wanneer de avond valt, gaan de koppels voor de eerste keer dineren met z’n tweeën. Bij Joren en Lien verloopt hun etentje al stroever. Joren probeert een conversatie te voeren, maar Lien geeft toe dat ze amper kan functioneren door haar vermoeidheid. De volgende ochtend confronteert ze hem met een minder leuk kantje dat ze reeds mocht ervaren. Ze heeft er moeite mee dat hij altijd zo actief is terwijl zij rustmomenten nodig heeft. “Dat was de nagel op de kop, maar ik ben daar blij om”, geeft Joren toe. “Ze geeft het probleem aan en dat is perfect! Én een ideale basis om op verder te bouwen”, klinkt het vol vertrouwen.

Florence en Jiri hebben het daarentegen prima naar hun zin. “Het is wat afwachten en voorzichtig naar elkaar toegroeien”, vertelt Jiri. “Ik ben geen player, totaal niet. Ik wil er echt voor gaan en liever wat meer tijd nemen om een goede basis te leggen dan te snel te gaan.” Die aanpak valt in goede aarde bij Florence.

Brecht en Dziubi, die op hun trouwdag als een blok voor elkaar vielen, zorgen dan weer voor de emotionele momenten. Ze praten heel open over hun coming-out. Voor beiden was dit geen evidente periode in hun leven. Vooral Dziubi kreeg het hard te verduren: hij werd zwaar gepest en zelfs fysiek aangevallen. Het wordt een gesprek waarbij traantjes nooit ver weg zijn.

