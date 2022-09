Vlaamse regering heeft nog geen akkoord over begroting: kinderbijslag grootste struikelblok, maar wat ligt er nog op tafel?

Het grote discussiepunt is nog altijd de indexering van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. CD&V wil dat gevoelig opkrikken. Het idee om het te koppelen aan de gezondheidsindex hebben ze intussen laten schieten, maar dat er wat hen betreft een pak bij moet, is duidelijk.

N-VA en Open VLD willen extra geld liever beter richten. Door bijvoorbeeld niet de kinderbijslag zelf fors te verhogen, maar door de doelgroepen uit te breiden naar de laagste inkomens. Dan zouden 130.000 kinderen meer kinderbijslag krijgen. Die toeslagen kunnen ook omhoog. Zo krijgt niet iedereen een paar euro’s per maand meer, maar kunnen de meest kwetsbaren op ongeveer 54 euro per maand extra reken.

Minder discussie is er over een uitbreiding van de jobbonus. Die geldt nu voor iedereen die een maandloon heeft van 2.500 euro bruto of minder. Die krijgen jaarlijks een duwtje in de rug. 600 euro voor wie 1.800 euro bruto heeft en dan stelselmatig naar beneden. Open VLD had de bonus graag uitgebreid naar iedereen die 3.000 euro bruto of minder verdient, maar wellicht gaat het eerder naar 2.900 of zelfs 2.800 euro per maand.

Er zou een pakket steunmaatregelen komen voor zelfstandigen en bedrijven, zodat die zonder al te veel miserie de winter kunnen doorkomen. Een eis van CD&V en Open VLD. Het lijkt erop dat er niet enkel leningen komen, maar ook echt premies, een liberale eis.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zou de werkingsmiddelen voor scholen indexeren in de energiecrisis. CD&V wil hetzelfde binnenhalen voor zorginstellingen.

En een stokpaardje van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V): de kinderopvang. Die kampt ook met grote personeelstekorten. Met extra middelen wil CD&V het aantal begeleiders voor de kleinste kinderen omhoog trekken.

Ook voor de Blue Deal, de maatregelen tegen droogte, komen er extra investeringen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft weinig zin om nog meer heffingen uit de energiefactuur te halen. De ene heffing die er wel al uitgehaald is, komt wel niet onmiddellijk terug. “De energiefactuur verhogen is echt geen optie”, klinkt het binnen de Vlaamse regering.

