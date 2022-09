België vijfde in Motorcross der Naties, zege voor gastland Verenigde Staten

Jago Geerts (MXGP), Jeremy Van Horebeek (MX Open) en Liam Everts (MX2) hebben België zondag op het RedBud-circuit in Buchanan (Michigan) een vijfde plaats bezorgd in de Motorcross der Naties. De thuisrijders maakten hun favorietenrol waar. Bondscoach Roger De Coster selecteerde Eli Tomac, Justin Cooper en Chase Sexton. Met 16 punten deden die beter dan de Fransen (23 ptn) en de Australiërs (26). Ook uittredend kampioen Italië (49) bleef België (50) nog net voor.

Na een tweede plaats van Jago Geerts en een twaalfde van Liam Everts in de eerste reeks (MXGP & MX2) waren de Belgen nog derde, na de Verenigde Staten en Australië. In de tweede reeks (MX2 & Open) verging het hen minder goed. Jeremy Van Hoorebeek werd dertiende, Liam Everts veertiende, waardoor België naar de vijfde plaats zakte. Een elfde plaats van Jago Geerts en een twaalfde van Jeremy Van Horebeek in de derde reeks (Open & MXGP) veranderde niets meer aan hun rangschikking.

Het is de 23e zege voor de Verenigde Staten in het officieuze wereldkampioenschap voor landenteams. Daarmee zijn ze ruim recordhouder, voor Groot-Brittannië (16) en België (15). De laatste Belgische zege dateert van 2013. Toen wonnen Clément Desalle, Ken De Dycker en Jeremy Van Horebeek in het Duitse Teutschenthal.