Louis van Gaal spreekt dubbelzinnige taal na zege van Oranje: “De Belgen waren beter”

Louis van Gaal sprak dubbelzinnige taal na de 1-0 van Oranje tegen de Rode Duivels.

“De Belgen waren beter”, aldus de Nederlandse bondscoach. “Ze domineerden ons en kregen de meeste kansen. Wij waren heel slecht in balbezit maar verdedigden wel. Echt grote kansen kregen de Belgen dan ook niet. In de slotfase konden we uiteindelijk nog met 4-0 winnen, dus dat is ook niet zo slecht. Of de Belgen hun succes van in Rusland kunnen herhalen? Dat weet ik niet want toen heb ik ze zo niet gevolgd. Als wij tegen België spelen, dan analyseer ik ze. En winnen we.”

(lvdw)