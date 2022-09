Bondscoach Roberto Martinez beschermt Debast: “De ontdekking van deze stage”

Martinez pakte vorige donderdag rood en moest de wedstrijd in Nederland daardoor van in de tribune volgen. — © BELGA

Winnen tegen een topland, het wil de Belgen maar niet lukken. De voorbije maanden beten ze in het zand tegen Frankrijk, Italië en Nederland. Het is een veeg teken. Maar Roberto Martinez blijft hoopvol.

“Wij hadden de beste kansen, maar we misten al vroeg een mooie gelegenheid en die vroege 0-1 hadden we nodig om Nederland onzeker te maken”, wist Roberto Martinez. “Pas na hun voorsprong moest Thibaut Courtois ons nog meerdere keren overeind houden. Wij kwamen niet om te winnen, wij kwamen om met drie goals verschil te winnen.”

“Batshuayi? Cijfers spreken voor zich”

De jonge Debast was opnieuw betrokken bij de tegentreffer. “Van Dijk is een van de beste koppers ter wereld, dus daar moeten we Zeno niet op afrekenen”, vond Martinez. “Zeker niet als je naar zijn negentig minuten kijkt, hij heeft weer een stap vooruit gezet. Debast is voor mij de ontdekking van deze stage.”

Ook over een onzichtbare Batshuayi bleef de bondscoach positief. “Lukaku is onze nummer negen, maar Michy heeft altijd voldaan als we hem nodig hadden. Zijn statistieken spreken voor zich.”

Ondanks de nederlaag maakt Martinez zich geen zorgen. “Alleen hoop ik dat niemand geblesseerd geraakt. Want het is een speciaal WK, nu het in de winter gespeeld wordt. Maar dat geldt voor iedereen.”

Van Gaal: “België beter”

Martinez’ collega Louis van Gaal loofde de Rode Duivels. “Ik ben niet tevreden over onze match, want België was beter. In balbezit speelden wij heel slecht. Dat was tegen Polen ook al zo. Maar we toonden wel discipline, waardoor het heel moeilijk is om tegen ons te winnen.”