FUTSAL OVERZICHT. Vijf Limburgse tweedeklassers in tweede tabelhelft

In tweede nationale B kenden de Limburgse clubs een moeilijk start. Vrijdag verloren ze alle vijf hun wedstrijd, waar ze stuk voor stuk terug te vinden zijn in de tweede tabelhelft, samen met Solona Ranst. In interprovinciale wonnen Heers en Herk-de-Stad hun topwedstrijd.

Eerste nationale

Borgloon 2 – PIBO Belisia 2: Rust: 0-0. Doelpunten: Afkir 1-0, Motmans 1-1, Dochez 1-2, Zaghlal 2-2.

Antwerpen 12 – Châtelet 0: Rust: 4-0. Doelpunten: Haid El Assiri 1-0, Ettalaki 2-0, El Fakiri 3-0, El Fakiri 4-0, Adnane 4-0, El Fakiri 6-0, Sababti 7-0, Adnane 8-0 Zaaf 9-0, Buyl 10-0, El Amri 11-0, El Amri 12-0.

Malle 1 – Hamme 4: Rust: 1-2. Doelpunten: Wilms 1-0, Pezelj 1-1, El Hammouchi 1-2, Deladrière 1-3, Rajh 1-4.

Eisden-Dorp 4 – Herentals 0: Rust: 3-0. Doelpunten: Glenn Vaelen 1-0, Benneth Vaelen 2-0, Paulus 3-0, Benneth Vaelen 4-0.

Moeskroen 3 – Hasselt 5: Rust: 0-1. Doelpunten: Laghzaoui 0-1, El Ghaadaoui 0-2, Laghzaoui 0-3, Simoens 1-3, Halim 1-4, A. Greco 2-4, Simoens 3-4, Kaddouri 3-5.

Charleroi 2 – Anderlecht 5: Rust: 1-4. Doelpunten: Roninho 0-1, Dilliën 0-2, Jelovcic 0-3, Wilde 1-3, Fits 1-4, Tomic 1-5, Wilde 2-5.

Tweede nationale B

Houthalen LB 1 - Grace-Hollogne 6: Rust: 1-0. Doelpunten: El Mahssaoui 1-0, Temsemani 1-1, Azdad 1-2, Ziani 1-3, Ljubic 1-4, Ziani 1-5, Temsemani 1-6.

Lierse 7 – Wellen 0: Rust: 1-0. Doelpunten: Ek Attabi 1-0, El Attabi 2-0, Kasmi 3-0, Aissa 4-0, Soares 5-0, Soares 6-0, Schallenbergh 7-0.

Aarschot 8 – Tongeren 1: Rust: 3-1. Doelpunten: Durakovic 1-0, Mechqouq 2-0, Pruna 2-1, Mechqouq 3-1, Verdyck 4-1, Meunier 5-1, Kaya 6-1, Van Den Akker 7-1, Verdyck 8-1.

Meeuwen 2 – Borgerhout 3: Rust: 0-1. Doelpunten: Hitou 0-1, Achadoud 1-1, El Uaamari 1-2, Hoessein Aabbou 2-2, Azzannagui 2-3.

Visé 7 – Genk 2: Rust: 6-1. Doelpunten: Ismail Ouaddouh 1-0, Boumediene 1-1, Ismail Ouaddouh 2-1, Anik 3-1, Aboubakr Ouaddouh 5-1, Anik 6-1, Giuliano 6-2, Aboubakr Ouaddouh 7-2.

Interprovinciale B

Herk-de-Stad 6 – Winterslag 3: Rust: 2-1. Doelpunten: Ouchen 0-1, Knaepen 1-1, Knaepen 2-1, Boussabat 2-2, Clerx 3-2, Roussard 4-2, Roussard 5-2, Haddani 5-3, Berrevoets 6-3.

Heers 1 – Thes-Ham 0: Rust: 1-0. Doelpunten: Sterckx (owngoal) 1-0.

Beringen 1 - Maasmechelen Turk 7: Rust: 1-3. Doelpunten: Hüyük 0-1, Ouzahim 0-2, Cengiz 1-2, Yavuz 1-3, Car 1-4, Zejnilovic 1-5, Kara 1-6, Kara 1-7.

Eigenbilzen 1 – FALB Zutendaal 7: Rust: 0-1. Doelpunten: Abdullah Kherouach 0-1, Concordia 0-2, Abdullah Kherouach 0-3, Nait Chrif 0-4, Geraerts 0-5, Nait Chrif 0-6, Janssen 0-7.

KORT

FULL Hasselt: Seppe Leysen bleef met een verrekking aan de adductoren langs de lijn. Gelukkig was Zidane Laghzaoui weer fit na een kleine kwaal aan de knie. De aanvaller stond meteen twee keer aan het kanon. Omdat basketbalclub Limburg United vrijdag speelt werd de competitiederby tegen Eisden-Dorp twee dagen vervroegd naar woensdag 28 september.

PIBO Hoeselt: Nigel Gerrits nam plaats op de bank tegen Borgloon, maar wist bij voorbaat dat hij niet inzetbaar was met een spierscheurtje. Noem het een afleidingsmaneuver. Arne Lambeets maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting en speelde een sterke match. De flankspeler was helemaal leeg na afloop, hij niet alleen.

Group K Borgloon: De enkelblessure van Hicham El Merboh vraagt tijd. Vrijdag mankte hij nog steeds door de Loonse gangen.

FT Antwerpen: De Sinjoren zorgden voor de verrassing van de speeldag. Niet zozeer de overwinning maar de zware 12-0-cijfers tegen het Châtelet van De Bail, Rahou, Leo, Chaïbaï, Beeckman… wekten verbazing.

Real Herentals: De Kempenaars traden in Eisden-Dorp aan zonder de geschorste Mohamed El Fahsi en de geblesseerde Nederlandse international Issam Dahmani.

FT Tongeren: Koen Theunissen blijft out met een enkelletsel en wordt gemist. Arne Libotte daagde voor de derde keer niet op, nu bij de beloften. Mario Pruna pakte twee (lichte) gele kaarten en moest voortijdig naar de kant.

ZVK Meeuwen: De Meeuwenaars slikten in de slotfase nog de 2-3 na een zesde fout van Bob Putzeys en tienmeter voor Borgerhout, omgezet door Azzanagui. Discutabel? “Nee, helaas niet”, gaf coach Mario Hontis ruiterlijk toe. “Het was zeker een fout die gefloten moest worden.”

Houthalen La Baracca: Ismail Rahbi (geschorst) en Süleyman Güney (blessure) waren niet inzetbaar voor coach Gorge Rubio Ferandez tegen Grace-Hollogne. “De 1-6-uitslag is overdreven. Tot de 1-2 een vierta minuten voor einde, was het gelijkopgaand. De laatste drie goals slikken we met vliegende doelman.”

United Heers: Gilles Vanzijgenhoven was de gevierde man bij Heers in de topper in interprovinciale tegen Thes-Ham. De doelman keepte een sterke wedstrijd en redde in de slotfase een - volgens Heers onterechte - strafschop van Thes-Ham. Zo bleef het 1-0, goed voor 9 op 9 voor Heers.

FALB Zutendaal: Mo Bouazil kwam niet tot scoren, maar was wel goed voor drie assists tegen Eigenbilzen.