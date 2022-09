Junior Jarno Widar uit Wellen wint bekerwedstrijd in Jemeppe

Jarno Widar heeft in Jemeppe de loodzware wedstrijd, tellend voor de Beker van België voor juniores, gewonnen. In de finale reed de Wellenaar weg uit een select groepje en haalde het met kleine voorsprong voor Lars Vanden Heede, die een week eerder nog Keizer der juniores werd.

Voor Widar was het zijn vijfde seizoenszege. Eerder was hij ook al de beste in Nokere Koerse en kroonde hij zich als rasechte Limburger tot Waals kampioen. De Wellenaar rijdt immers voor het Waalse team Crabbé, dat volgend jaar de opleidingsploeg wordt van Lotto Dstny.

Bij de elite z/c behaalde Rutger Wouters in Maldegem zijn 28ste seizoenszege. De beoogde 30 komt steeds dichterbij. De junioreswedstrijd in Donk werd gewonnen door Robbe Geudens, vorige week ook al winnaar in Peer-Brogel. Dit keer maakte hij deel uit van een kopgroep van zes die hij in de slotfase het nakijken gaf. Voor de knaap uit Geel met Limburgse roots die pas op 21 augustus zijn eerste zege behaalde, was dit nu al overwinning nummer vier.