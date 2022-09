Thierry Henry: “Een gebrek aan efficiëntie? Dat vind ik streng: je moet de totale balans maken”

LEES OOK. Rode Duivels laten zich in teleurstellende wedstrijd ringeloren door Nederland en blijven met veel twijfels achter

“Een gebrek aan efficiëntie? Dat vind ik streng, ook al kan je daar altijd over spreken als je kansen mist. De manier waarop we speelden, beviel me erg. We hebben hen hoog opgevangen, terwijl zij ons opwachtten en de bal aan Toby Alderweireld lieten. We pasten ons aan, ook met Onana op de zijkant. We hebben kansen afgedwongen. Eden Hazard had kunnen scoren, maar ik kan je wel zeggen dat zo’n bal niet makkelijk om te trappen is. Je moet de totale balans maken. We kwamen naar hier om het hen moeilijk te maken en dat is ons een tijdje gelukt. Akkoord, we stonden bloot aan counters na de rust. Maar we moeten positief blijven. En nu gaan we ons voorbereiden op het WK.”

Over de tegengoal en hoe die leek op het doelpunt dat Wales maakte: “Ik zou de fase nog eens grondig willen herbekijken. Maar ik heb Van Dijk vaak zo’n goals zien maken tegen ervaren verdedigers in de Champions League. Hij nam initiatief aan de bal, hij wist goed te verdedigen, gedroeg zich goed. We zijn allemaal, ooit gedebuteerd en dat is niet altijd gemakkelijk.”

Moeten we ons nu ongerust maken? “Je moet je altijd vragen stellen, ook na een overwinning. Ik weet dat jullie dat zullen doen. Aan ons om de oplossingen te vinden We zijn niet doorgegaan in de Nations League en nu komt er een andere competitie aan.”